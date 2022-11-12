"Большой спектр партнеров": Киркоров рассказал, с кем он спит

Киркоров своими высказываниями при детях пробил очередное дно.
Каждый раз, когда российский скандальный певец Филипп Киркоров появляется на публике или даже просто открывает свой рот, получается скандал.
На этот раз Киркоров оскандалился в ОАЭ, куда приехал отдыхать вместе со своими детьми. Сидя в машине, он матом говорит на камеру, мягко говоря, не детские вещи, не стесняясь собственных детей. В частности, Киркоров решил поделиться подробностями личной жизни.
"С кем я сплю, с кем я живу. Поверьте мне, с кем хочу, с тем сплю. С кем хочу, с тем живу. У меня очень большой спектр разнообразия моих партнеров", - сообщил Киркоров.
Напомним, ранее во время своего тура по Казахстану, внезапно заступился за свою бывшую жену Аллу Пугачеву.
Во время интервью с Аленой Жигаловой, ведущей шоу "Алена, блин!" на YouTube он попросил не писать гадости и оставить в покое "великую женщину, мать, бабушку", которая сбежала из России в Израиль.
"Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишете. Оставь певицу в покое" - попросил Киркоров.
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