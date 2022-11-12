"Большой спектр партнеров": Киркоров рассказал, с кем он спит

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Каждый раз, когда российский скандальный певец Филипп Киркоров появляется на публике или даже просто открывает свой рот, получается скандал.

На этот раз Киркоров оскандалился в ОАЭ, куда приехал отдыхать вместе со своими детьми. Сидя в машине, он матом говорит на камеру, мягко говоря, не детские вещи, не стесняясь собственных детей. В частности, Киркоров решил поделиться подробностями личной жизни.

"С кем я сплю, с кем я живу. Поверьте мне, с кем хочу, с тем сплю. С кем хочу, с тем живу. У меня очень большой спектр разнообразия моих партнеров", - сообщил Киркоров.

Напомним, ранее во время своего тура по Казахстану, внезапно заступился за свою бывшую жену Аллу Пугачеву.

Во время интервью с Аленой Жигаловой, ведущей шоу "Алена, блин!" на YouTube он попросил не писать гадости и оставить в покое "великую женщину, мать, бабушку", которая сбежала из России в Израиль.

"Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишете. Оставь певицу в покое" - попросил Киркоров.

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