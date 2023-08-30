Больше не блондинка: Леся Никитюк показала неожиданное преображение

Никто не ожидал увидеть Никитюк в таком образе.

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Леся Никитюк кардинально сменила цвет волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинскую ведущую Лесю Никитюк сложно представить без белокурых локонов, которые стали неотъемлемой частью ее образа еще во времена съемок шоу "Орел и решка". С тех пор она успела стать главной блондинкой украинского телевидения.

Теперь, похоже, в жизни и карьере Никитюк начнется новая эра: на своей странице в Instagram она показала свое бьюти-преображение, которое удивило поклонников.

В коротком ролике Леся позирует с красиво уложенными волосами, но от былого блонда мало что осталось. Теперь ведущая - шатенка с двумя осветленными у лица прядями. "Попрощалась с блондом. Как вам?" - поинтересовалась мнением фанатов Никитюк.

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Преображение Леси для многих стало шокирующим. Некоторым людям показалось, что новый цвет волос "убил" изюминку ведущей. Другие наоборот похвалили ее за смелый эксперимент: "Чому не звучить повітряна тривога? Тут така ракета", "Законно бути такою гарною?", "Леся, у цьому кольорі ви виглядаєте неймовірно", "Дуже пасує, нема слів!", "Вау. Круто. Дуже личить. А той блиск в очах", "Я таких ракет нiколи в життi не бачила".

Смотрите видео с новым образом Леси Никитюк:

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