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Больше не альфонс: в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова

Анна Подгорная
21 июля 2023, 01:30 обновлено 21 июля, 01:35
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К 37 годам муж Регины Тодоренко наконец стал зарабатывать сам, а не просить деньги у жены или папы-продюсера.
Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми
Стало известно, сколько сейчас зарабатывает Влад Топалов / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

В светских кругах страны-оккупанта принято считать, что в семье неудачливого певца Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко первый живет за счет жены и нянчит детей, пока та строит, по ее мнению, карьеру великой актрисы/писательницы/блогера и звезды мирового уровня.

Певческая карьера Влада Топалова угасла аккурат после распада дуэта Smash!! еще в 2004 году. После этого у него было еще несколько робких попыток вернуться на сцену, но без особого успеха.

Чаще мелькать на телевидении он стал после начала отношений с Региной Тодоренко, ведущей украинского происхождения, которая обменяла свою страну на возможность зарабатывать в стране-оккупанте. Многие были уверены, что главным добытчиком в семье является именно она.

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Однако после расследования, которое провел один из Telegram-каналов, выяснилось, что с начала 2022 года Топалов стал интересоваться криптовалютой и блокчейном, после чего его личные доходы стали подниматься до сумм с шестью нулями.

Горе-певца настолько окрылил успех, что он стал скромно сравнивать себя с Цезарем, Наполеоном и Черчиллем.

доходы Влада Топалова
Стало известно, сколько сейчас зарабатывает Влад Топалов / t.me/iamhronik

Ранее Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова, когда то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что планирует с мужем развод. Он был так растерян, что лишь нервно рассмеялся.

Заткнуть рот Тодоренко способен лишь певец-путинист Филипп Киркоров, который явно не питает к ней симпатии. Недавно он унизил ее в прямом эфире российского шоу, над которым они вместе работают.

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