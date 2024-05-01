Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

Журналистка сделал едкий комментарий в сторону биологического родства Примадонны с Лизой и Гарри Галкиными.

https://stars.glavred.info/bliznecy-ne-ot-ally-pugachevoy-kseniya-sobchak-sdelala-gromkoe-zayavlenie-10561739.html Ссылка скопирована

Лиза и Гарри Галкины - Собчак усомнилась в материнстве Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/maxgalkinru

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями - у них появились близнецы Гарри и Лиза. Звездные родители не стали скрывать, что малышей выносила суррогатная мама, однако появление на свет Гарри и Лизы уже почти 11 лет не дает покоя и хейтерам, и поклонникам семьи Примадонны.

По одной из версий детей Пугачевой и Галкину выносила загадочная украинка, по другой - женщина по имени Елена Ширинина. Однако одно во всех этих слухах остается неизменным: биологический материал для зачатия принадлежал комику и певице. И если на момент появления на свет близнецов Галкин был мужчиной в самом расцвете сил - всего 37 лет (хотя и в его отцовстве часто сомневаются), Пугачевой на тот момент было уже 64. Но у звездной семьи и на это нашелся ответ - Примадонна якобы заморозила яйцеклетки за 12 лет до рождения Гарри и Лизы, когда ей было 52.

В своем YouTube-шоу Ксения Собчак едко прокомментировала невозможность Аллы Пугачевой зачать даже в таком возрасте. В беседе со специалистами она усомнилась в том, что мамой Лизы и Гарри является действительно Примадонна, а не донор, который подходил ей и Галкину по определенным параметрам.

видео дня

Обсуждая с репродуктологами старение яйцеклеток, Собчак привела в пример семью Пугачевой и Галкина. Имен она не назвала, но намек у нее получился не слишком прозрачным. "Есть же всякие публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит: "Вот я воспользовалась суррогатным материнством, но яйцеклетка моя". Моя гинеколог говорит, что это невозможно. Только, если она заморозила их, когда ей было 20, но таких технологий тогда не было. Если вы увидите взрослую женщину, это значит, что просто все донорски подбирается сейчас все довольно точно. Но это чужая яйцеклетка", - сказала журналистка.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.

Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред