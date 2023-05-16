Безумие Бритни: шесть шокирующих фактов из жизни певицы

Бритни Спирз продолжает удивлять поклонников своими иногда сумасшедшими выходками.

https://stars.glavred.info/bezumie-britni-shest-shokiruyushchih-faktov-iz-zhizni-pevicy-10470829.html Ссылка скопирована

Бритни Спирз и ее проблемы / Instagram

Последний документальный фильм о Бритни Спирс шокировал многих поклонников тем, что в нем показана жизнь принцессы поп-музыки после опеки.

"Бритни Спирс: Цена свободы", который транслировался в понедельник на канале Fox, показал множество открытий.

Между тем, ее муж, Сэм Асгари, сделал заявление. "Не верьте тому, что вы читаете в Интернете", — сказал 29-летний актер, утверждая, что его жена была "под микроскопом" и приманкой для журналистов.

видео дня

Смортрите список шести самых шокирующих моментов из "Бритни Спирс: Цена свободы", - пишет Page Six.

Бритни Спирз и Асаи / Фото Instagram

Жизнь в изоляции

Спирс проводит большую часть своего времени "дома одна", заявил в документе исполнительный продюсер TMZ Шарль Латибодер, добавив, что она "живет в виртуальной изоляции".

Директор отдела новостей Брэд Эпплтон вмешался: "Иногда она выезжает на тихую грунтовую дорожку, паркуется и просто медитирует".

Что касается продюсера TMZ Кэти Хейс, то она отметила: "Она тусуется в своем бассейне, потому что любит загорать. Она тренируется в своем тренажерном зале, дико и много танцует".

Кофеин

Позже в документальном фильме основатель сайта Харви Левин со ссылкой на несколько источников сказал, что Спирс "пьет кофе, энергетики и чай с одуванчиками литрами, и это способствует ее маниакальным эпизодам".

"Мой разум занят, и иногда он может быть легкой мишенью", — написала она в Instagram, пояснив, что "даже не может смотреть на кофе" и вместо этого пьет арбузный сок.

Проблемы со сном

По словам управляющего редактора Фабиана Гарсии, один из источников TMZ считает Спирс "спящей запоем".

"Она много спит, — утверждал он. "Иногда она спит целыми днями. … Она будет спать три дня, а потом вообще не будет спать следующие несколько дней".

Гарсия добавила, что когда она бодрствует, "Бритни любит книги" и "много читает, в основном художественную литературу".

Нет ножей

Левин утверждал, что одной из "рекомендаций в конце опекунства" было "держать ножи подальше от Бритни", утверждая, что несколько источников уличили ее в "увлечении ножами".

Он объяснил: "Нам сказали, что она в смертельном страхе, что кто-то придет посреди ночи, привяжет ее к каталке и отвезет в психиатрическую больницу. Как выразился один источник, она живет в постоянном страхе перед повторной насильственной опекой".

Ранее Сестра суперзвезды, Джейми Линн Спирс, обвинила Бритни в своих мемуарах "Вещи, которые я должна был сказать" в январе 2022 года в том, что когда их заперли вместе в комнате, Бритни размахивала ножом. Бритни отрицала, что этот случай когда-либо имел место.

Брачные проблемы

Кроме того, документальный фильм обвиняет Бритни в "физическом контакте с Сэмом" "более чем один раз", а Левин утверждает, что пара "непостоянна… брак рушится" почти через год после их свадьбы.

Между тем инсайдеры говорят, что муж Бритни терпит.

Асгари "в последнее время редко бывает дома", — рассказал Латибодер зрителям.

Сыновья

У Бритни есть сыновья Шон Престон, 17 лет, и Джейден, 16 лет, от бывшего мужа Кевина Федерлайна, но, по словам Хейса, она не видела подростков "более года".

В последний раз исполнительница видела своих детей "в самом начале 2022 года" перед ее июньской свадьбой с Асгари.

"Дети долгое время были с Кевином на постоянной основе", — добавила Латибодер. "Наши источники сообщают, что в последнее время Бритни и дети время от времени переписывались. Так что, возможно, лед немного подтаивает", - добавила она.

Напомним, на днях перепуганные соседи Спирс и Асгари вызывали полицию - их напугали яростные крики Бритни и шум борьбы, которые доносились из дома супругов.

Кроме того, в СМИ начали появляться новости о том, что Брит и Сэм находятся на грани развода. Инсайдер утверждал, что нервные срывы певицы сильно ранят ее мужа, из-за чего у них возникают конфликты.