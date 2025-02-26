Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

По сравнению с прошлым годом Гомес уменьшилась вдвое.

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Селена Гомес назвала причину своего резкого похудения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Селена Гомес шокировала публику на Премии Гильдии киноактеров США резким похудением

Звезда объяснила, что с ней происходит

В октябре 2024 года американская певица и актриса Селена Гомес стала объектом для жестоких насмешек в Сети из-за внешнего вида - звезду начали буллить за чрезмерно округлые формы. Тогда артистка отметила, что ее фигура - результат системной красной волчанки и синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (СИБР).

Однако уже в феврале 2025 года, после Премии Гильдии киноактеров США, Гомес вновь стала одной из самых обсуждаемых селебритис для таблоидов. И снова из-за ее внешности. На этот раз поклонников и хейтеров артистки удивила резкая потеря веса Селены.

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Звезду, которая недавно обручилась и готовится к свадьбе, начали подозревать в использовании популярных в Голливуде уколов против лишнего веса. Однако Гомес, которая продолжает настаивать на том, что поддерживает бодипозитив и принимает себя в любом виде, раскрыла правду о том, почему же изменилась ее фигура. Как сообщает Daily Mail, похудение артистки вызвано препаратам против волчанки, которые она принимает сейчас, и обострением СИБР.

Selena Gomez is aging like wine!!

2024 SAG vs 2025 SAG pic.twitter.com/1N2YbYYqLh — Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) February 23, 2025

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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такая Селена Гомес? Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 году, а также Гомес названа "Женщиной Года" в 2017 году по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов по всему миру. С личным капиталом в более чем 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.

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