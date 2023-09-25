Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая известна своими лихими алкогольными выходками и шпагатами и поддержкой Путина, оказывается имеет достаточно близкого родственника в Украине.
О своей жизни и о родственных связях Анатолий Волочков, дядя балерины, рассказал журналистам Суспильного.
По информации издания, Анатолий Волочков и его супруга Антонина живут в старом доме на прифронтовой территории. Как и сотни других людей, которые находятся рядом с линией фронта, оказались под обстрелами. Отличается их семья тем, что имеет родственные связи с российской балериной Анастасией Волочковой.
"Общение раньше больше было тогда, а теперь как-то так. Все... Я работал пять лет в Питере автоэлектриком. И имел возможность его видеть", - рассказывает мужчина о своем родном брате.
Брат и племянница Анастасия не интересуются жизнью родственника. Анатолий рассказывает, как воспоминание, сохранил несколько фотографий родственников, которых не видел более 20 лет:
"В последний раз я видел ее в 2004 году. Я ездил там в "Юбилейный". Я видел, как она танцевала, все же балерина. А так близко не подходил: там была охрана и своя машина была. Когда-то было, что приезжала она и в Запорожье", - рассказал он о Волочковой.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на плохой сон из-за дронов на своей странице в Instagram. На видео она порадовалась, что недалеко от ее дома находится воинская часть. Порадовалось и сообщество InformNapalm, которое поблагодарило горе-танцовщицу за удачную работу корректировщика: в Сети обнаружили точный адрес Волочковой, благодаря чему удалось вычислить место расположения той самой военной части, о которой она говорила.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
Вас также может заинтересовать:
- "Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей
- "Закодироваться надежнее будет": Волочкова заявила, что бросает пить
- Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокале