УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

Алена Кюпели
25 сентября 2023, 17:24 обновлено 25 сентября, 17:24
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая известна своими лихими алкогольными выходками и шпагатами и поддержкой Путина, оказывается имеет достаточно близкого родственника в Украине.

О своей жизни и о родственных связях Анатолий Волочков, дядя балерины, рассказал журналистам Суспильного.

По информации издания, Анатолий Волочков и его супруга Антонина живут в старом доме на прифронтовой территории. Как и сотни других людей, которые находятся рядом с линией фронта, оказались под обстрелами. Отличается их семья тем, что имеет родственные связи с российской балериной Анастасией Волочковой.

видео дня
Родной дядя Анастасии Волочковой
Родной дядя Анастасии Волочковой / Фото Суспильного

"Общение раньше больше было тогда, а теперь как-то так. Все... Я работал пять лет в Питере автоэлектриком. И имел возможность его видеть", - рассказывает мужчина о своем родном брате.

Брат и племянница Анастасия не интересуются жизнью родственника. Анатолий рассказывает, как воспоминание, сохранил несколько фотографий родственников, которых не видел более 20 лет:

"В последний раз я видел ее в 2004 году. Я ездил там в "Юбилейный". Я видел, как она танцевала, все же балерина. А так близко не подходил: там была охрана и своя машина была. Когда-то было, что приезжала она и в Запорожье", - рассказал он о Волочковой.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на плохой сон из-за дронов на своей странице в Instagram. На видео она порадовалась, что недалеко от ее дома находится воинская часть. Порадовалось и сообщество InformNapalm, которое поблагодарило горе-танцовщицу за удачную работу корректировщика: в Сети обнаружили точный адрес Волочковой, благодаря чему удалось вычислить место расположения той самой военной части, о которой она говорила.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

17:00 Мир
Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:59 Украина
Температура воздуха опустится до -23 градусов: прогноз погоды в Украине на октябрь

Температура воздуха опустится до -23 градусов: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

16:32

Температура воздуха опустится до -23 градусов: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

Реклама
15:59

Тринчер развелась с мужем из-за измены: блогер "разоблачил" секрет певицы

15:55

Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

15:45

"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

15:41

"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

Реклама
13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

13:03

Ревела от несправедливости: Лорак пожаловалась пропагандистам на Украину

12:51

Я задыхаюсь: Дантес испугал своих поклонников

12:46

Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной

12:45

Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые

12:43

Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

12:21

Уничтожены старшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

11:56

Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в УкраинеВидео

11:47

Свитан назвал главное стратегическое направление для ВСУ на ближайшие месяцыВидео

11:24

Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

11:15

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:07

Favbet Foundation передал ВСУ сразу два автомобиля

10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в ОдессеФото

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

Реклама
09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять