Без Пугачевой: Галкин с сыном покатались на велосипедах у моря в Израиле

Юморист Максим Галкин показал, как проводит время в Израиле с подросшим сыном Гарри от брака с легендарной певицей Аллой Пугачевой.

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Максим Галкин и Алла Пугачева / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Российский комик и оппозиционер Максим Галкин сейчас вместе с 9-летним сыном Гарри проводит в Израиле свободное между гастролями время в стиле "как хорошо без женщин и без фраз" ‒ то есть без супруги, легендарной советской певицы Аллы Пугачевой и 9-летней дочери Лизы. Видео велопрогулки с сыном на морском побережье артист выложил у себя в Instagram.

"Смотрим на закат и желаем всем хорошего вечера!", — сказал в ролике Галкин. А юный Гарри с явным удовольствием покорчил забавные рожицы во фронтальную камеру его смартфона.

Фолловеры комика обрадовались такому видео и написали множество позитивных комментариев.

видео дня

"Максим, скучаем по "Лучше всех" с Вами", "Обеднела Россия без Аллы Борисовны и Максима. Их дети - прекрасное будущее России. Первый канал нищий и пустой", "Обожаю Вашу семью!", - сказал он.

К слову, ранее Галкин неоднократно заявлял о своей поддержке Украине в войне против России и многократно показывал зверства российских оккупантов на украинских землях в своих соцсетях.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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