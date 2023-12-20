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"Без порток, но в шляпе": Волочкова перепутала зиму с летом и стала посмешищем

Сергей Кущ
20 декабря 2023, 02:34
Анастасия Волочкова дала очередной повод высмеять себя в сети.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась в сети одной из своей последних публикаций.

На своей страничке в Instagram она показала фото, на котором позировала на улице.

Облачилась одиозная балерина в странный наряд для зимы - в облезлую шапку и летний топ. Поклонники метко высмеяли образ Волочковой.

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"Убогое создание. Нечего добавить", "Мексиканский потертый тушкан?", "Что за облезлый тушкан, Анастасия?", "Зачем в такой облезлой шапке фотографироваться?", "Без порток, но в шляпе", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкову высмеяли в сети
Волочкову высмеяли в сети / скриншот

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Больше позора Волочковой:

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Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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