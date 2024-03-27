"Без комментариев": на концерте Приходько случилась "огромная трагедия"

Известная украинская певица Анастасия Приходько сообщила о трагедии, которая случилась у нее на концерте в городе Трускавец.
Об этом Приходько сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, во время выступления произошла "большая трагедия". Впрочем, певица не готова давать комментарии и рассказывать, что такого ужасного произошло на ее концерте.
Позже издание RegioNews сообщило, что во время выступления артистки внезапно умер ее менеджер. Прямо на концерте человеку стало плохо и он умер.
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По даннвым Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года Анастасия объявила о том, что возвращается на эстраду.
Позже на странице Приходько в сториз вышла ее СММ-менеджер с сообщением о том, что следующий концерт команды они решили отменить.
Напомним, ранее Приходько в довольно жесткой манере высказала свое мнение по поводу языкового скандала с экс-нардепом и лингвистом Ириной Фарион, которую накануне поддержал легенда украинского театра и кино Богдан Бенюк.
Кроме того, Анастасия Приходько резко отреагировала на выступление Веры Брежневой на новогоднем концерте в Киеве.
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