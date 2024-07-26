Беременная жена Остапчука назвала его самую главную травму

Тема детей для Остапчука - самая главная травма после развода.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская станут родителями/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Очередная жена украинского шоумена Владимира Остапчука Катерина Полтавская рассказала о самой главной травме своего мужа.

Как написала она на своей странице в Instagram, тема детей для Остапчука - самая главная травма после развода. "Он общается с малыми, но они с первой женой договорились, что он не публикует это". - пишет она.

По словам Полтавской, если бы у Остапчука была возможность, они бы проводили время с детьми неделю через неделю.

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Катерина Полтавская рассказала о травме Остапчука / Скриншот Instagram/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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