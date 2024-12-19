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- Чего радуются россияне
- Что случилось с Витасом
Поклонники жестко высмеяли некогда популярного в террористической России певца Витаса, который также как и многие россияне поддерживает кровавое вторжение Путина в Украину.
В частности, как пишут пропагандистские СМИ, певца, который строит сейчас свою карьеру в Китае, высмеяли за лишний вес. "Как будто разбудили, и он не понял, где он", "Был багет - стал батон", - потешаются соотечественники над 45-летним Витасом.
Месяцами раньше, Витаса уже поднимали насмех за его помятый и неопрятный внешний вид.
Тогда кулуарами российского шоу-бизнеса даже поползли слухи о том, что Витас обратился в клинику скандального российского хирурга, который пришивал филе к дряблой пятой точке путиниста Киркорова.
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Отметим, ранее Главред писал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.
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Кто такой Витас
Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении — "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
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