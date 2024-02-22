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Бакланов рассказал, будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

Алена Кюпели
22 февраля 2024, 13:26обновлено 22 февраля, 14:01
Фанатам сериала придется смириться с мыслью о том, что продолжения не будет.
Легендарный украинский сериал пока останется в одном сезоне
Легендарный украинский сериал пока останется в одном сезоне / Коллаж Главред, фото tykyiv.com

Украинский актер Георгий Бокланов, который сыграл роль Лаврина в популярном украинском сериале "Спіймати Кайдаша" поделился своими мыслями относительно продолжения сериала.

По словам артиста, которого цитирует tykyiv.com, продолжение сериала не нужно.

"Думаю, лучше всего будет оставить эту историю как она есть, без всяких сиквелов. Продолжение могло быть сразу, как только зрители увидели сериал, но не теперь. Сейчас эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не надо пытаться набивать ее дальше", - полагает актер.

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Он также добавляет, что сегодня в Украине совсем другие герои.

Кроме того, по мнению Бакланова, идеологическое усиление во время войны кажется естественной необходимостью. Оно должно проявляться во всех культурных областях, в частности в кино.

"Конечно, нужны фильмы, помогающие разгружаться и сбрасывать стресс. И поднимающие дух и напоминающие, в каком состоянии мы находимся. Да, у нас нет мощностей, чтобы снимать масштабное художественное кино. Но есть талантливые документалисты, которые совершают героическую работу, рассказывая миру, что происходит в Украине. Мы сейчас боремся с вымыслами россиян, искажающих правду о войне. Единственный выход здесь – являть миру чистую правду, бесспорный, зафиксированный факт", - добавляет он.

Напомним, ранее украинский актер театра, кино и сериалов, звезда "Крепостной", "Спіймати Кайдаша" и пр., Тарас Цымбалюк поднял важный социальный вопрос, который нарастает в современном обществе. Артист заметил, что негатив, который украинцы накапливают в связи с жизнью в хроническом стрессе из-за неадекватных соседей, они выплескивают на публичных личностей.

Ранее также украинская актриса Дарина Федина, которая сыграла скромницу Мелашку в сериале "Поймать Кайдаша" показала кадры из новой фотосессии.

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