Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами Динамо

Певица чувственно исполнила гимн Украины на футбольном поле вместе с футболистами Динамо.
12 апреля в Варшаве стартовала серия благотворительных матчей киевского Динамо в поддержку Украины Match for peace #StopWarInUkraine.
На каждом из матчей выступали украинские артисты: Тина Кароль, Юлия Санина, Мишель Андраде, Дорофеева, Екатерина Павленко, Джамала.
4 мая состоялся новый финальный поединок из серии матчей в Базеле, Швейцария из ФК "Базель". На этом матче выступит Тина Кароль.
Певица чувственно исполнила гимн Украины на футбольном поле вместе с футболистами Динамо.
Отметим, футбольный матч завершился победой киевлян 2:3.
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Автор: Маша Тупченко