Криминалист прокомментировал причастность певицы-предательницы к самоубийству бывшего мужа.

https://stars.glavred.info/anna-sedokova-popala-v-policiyu-iz-za-smerti-yanisa-timmy-budet-vozbuzhdeno-delo-10633124.html Ссылка скопирована

Смерть Яниса Тиммы - Анну Седокову вызвали в полицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Кратко:

Полиция расследует факт самоубийства Яниса Тиммы

В качестве свидетеля опросили Анну Седокову.

В стране-оккупанте открыто расследование обстоятельств смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. В ночь на 17 декабря 2024 года бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой был найден повешенным в одном из московских хостелов. Аналогичное дело было открыто в родной стране покойного спортсмена.

Близкое окружение Тиммы уверено, что к его смерти причастна Седокова: среди частных версий и доведение до самоубийства и даже заказное убийство. Правоохранительные органы пока устанавливают детали последних часов жизни баскетболиста.

видео дня

Возле трупа спортсмена был обнаружен его мобильный телефон, в котором было фото Анны Седоковой и просьба позвонить ей. Так певица стала частью расследования, сообщают росСМИ.

Артистку вызвали в полицию и она уже дала показания. "Анна опрошена как свидетельница. Никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Ее не допрашивали, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи", - рассказал один из криминалистов.

При этом он не исключает версии о доведении до самоубийства или причастности к смерти Яниса Тиммы посторонних лиц. "Изучают все переписки, опрашивают людей, контактировавших с ним перед трагедией того дня. То есть ведется большая работа, о результатах говорить рано. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда, возможно, будет возбуждено дело о доведении до самоубийства", - добавляет он.

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

Читайте также:

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред