Американская актриса потеряла ребенка прямо во время выступления на сцене

Актриса сделала откровенное признание и поделилась своей лично драмой.

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Лаура Бенанти / Instagram

Американская актриса и певица Лаура Бенанти поделилась трагической историей, которая касается ее нерожденного ребенка.

Звезда Бродвея заявила, что ранее на этой неделе она выступала на сцене и во время выступления у нее случился выкидыш. "Я знала, что это происходит. Это началось медленно прошлой ночью", — написала актриса на своей странице в Instagram.

"Если бы это случилось первый или даже во второй раз, я, скорее всего, не смогла бы продолжать. Но, к сожалению, мне не чужды боль и пустота потери беременности", - рассказывает актриса.

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Лаура Бенанти / Instagram

Она добавила, что это был "путь, по которому она шла раньше, рука об руку с мужем".

"Но на этот раз мы прошли его вместе с самыми добрыми и любящими людьми, с которыми я когда-либо буду иметь честь делить пространство", — добавила она.

43-летняя Бенанти, которая появлялась в телешоу "Нэшвилл" и "Супергёрл", выступала для 2000 человек в круизе на тему Бродвея, в котором также участвовали Алан Камминг и Джереми Джордан.

Напомним, ранее голливудская актриса Блейк Лавли, которая недавно родила четвертого ребенка от другого актера Райана Рейнольдса, показала, как выглядит ее тело после четвертых родов. Блейк родила только четыре месяца назад и не постеснялась показать свое фото в купальнике. На изображении артистка позирует около бассейна, не пытаясь скрыть тяжелой работы, которую проделало ее прекрасное тело.

Ранее также брата российской актрисы Чулпан Хаматовой, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, неожиданно сняли с репертуара российского театра "Современник".

Кроме того, Главред сообщал о том, что американский актер Лэнс Реддик, актер популярного сериала HBO "Прослушка", а также звезда боевика Джон Уик, скончался в возрасте 60 лет.

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