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"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

12 марта 2023, 14:56
В России решили, что изменения во внешности артиста - прелюдия к возвращению под крыло Аллы Пугачевой.
Пугачева и Киркоров
Пугачева и Киркоров / Интернет

В террористической России стали говорить о том, что скандалист Киркоров, который каждый день находит поводы для попадания в СМИ, собирается вернуться к певице Алле Пугачевой, которая открыто осудила нападение России на Украину.

Как сообщила блогер Лена Миро, которую цитирует издание 7 Дней, никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

"Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ", — написала она на страницах своего Instagram.

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Между тем, блогер не уточнила, как именно это произойдет. Известно, что Пугачева обосновалась в Израиле и возвращаться на свою террористическую родину явно не собирается.

Отметим, что буквально на днях Киркоров заявил, что у него есть новые отношения и ему есть ради кого приходить домой.

По словам путиниста и любителя войны, Киркоров лег под нож хирурга не только ради себя, но и ради новой возлюбленной или возлюбленного, с которой или которым состоит в отношениях с осени прошлого года. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей второй половиной, пара уже вместе живет.

Ранее Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой. В эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

Поводом для подобных высказываний тало выступление конкурсанта в костюме Скунса на шоу "Маска", где герой должны отгадать участника, спрятанного в костюме. Киркоров предположил, что под маской участника скрывается именно Наташа Королева, поэтому он решил задать наводящий вопрос, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

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