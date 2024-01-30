Алена Дэлона признали недееспособным

88-летний актер теперь будет ограничен в некоторых действиях.

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Французского актера признали недееспособным / Коллаж Главред, фото Instagram/alain_delon_daily

88-летний французский актер Ален Делон взят под судебную защиту и признан недееспособным.

Он по-прежнему может совершать многие действия, за исключением самых важных, которые поручаются третьему лицу, например, продажи недвижимости.

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По информации BFMTV, 88-летний Ален Делон был помещен под судебную защиту судьей по делам о защите, ранее называвшейся судьей по делам опеки. Был назначен сторонний агент.

В целях обеспечения справедливости человек может самостоятельно совершать все действия, кроме самых важных, которые должны быть поручены назначенному агенту, например, продажа недвижимости.

Об этом решении семье сообщили сегодня утром. "Есть основания принять это решение", — признается мэтр Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера.

Со своей стороны, Мэтр Бузру, адвокат Хироми Роллена, бывшей жены актера, подчеркивает важность решения: "Это позволит третьей стороне помочь г-ну Алену Делону в его медицинском наблюдении. Судья счел необходимым исключить детей Делона из управления медицинским наблюдением их отца".

Прокомментировал это решение и Энтони Делон, сын французского актера.

"Если это поможет прояснить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с материалами дела, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", - объяснил он .

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