Актриса из РФ Макеева рассказала, как выступала на Донбассе и, как любит свою террористическую родину

Анастасия Макеева/ https://www.kino-teatr.ru/

Российская актриса Анастасия Макеева, которая не раз выступала перед оккупантами на Донбассе, рассказала, как проведала террористов и призналась в любви к своей кровавой родине России.

Любительница Путина и убийств мирного населения связывает понятие патриотизма с выступлениями на захваченных территориях и поддержкой оккупантов и террористов. "Так что понятие патриотизма для меня очень важно. И когда мне позвонили и предложили поехать и поддержать жителей Донбасса, тех матерей, которые похоронили своих детей, я поехала. Скажу честно, мне хотелось своими глазами увидеть все, что там происходит. Я приехала. И увидела", - говорит она.

Актриса слово в слово повторяет пропагандистскую методичку и похабно врет о том, как их якобы ждали мирные жители, что бы "освободить", цитирует ее издание "Аргументы и факты".

"Первый наш десант был из 12 человек: Долина, Лепс, Матвейчук, Войтенко, Родион Газманов, я, Зара, Дюжев и др. Мы распределялись по три человека и давали дневные концерты, потому что вечером там комендантский час", - говорит она.

"Бедная" актриса также сетует на то, что ей постоянно поступают небезосновательные угрозы. "Мне тоже постоянно угрозы поступают, что мою семью вырежут, чтобы я горела в аду, что я тварь. Но вы поймите, я же не солдат, я артист. Мое дело — людям облегчить жизнь, вдохновить их, подарить надежду. Я всегда буду на стороне своей родины. Это земля, которая подарила мне жизнь, дала образование и принадлежность к величайшей истории. Я никогда не смогу от нее отказаться", - продолжает зашоренная женщина.

Напомним, ранее российская певица Валерия, которая поддерживает кровавую войну России в Украине и не раз выступала перед оккупантами, внезапно прозрела.

В частности, певицу опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах. Поэтому певица резко заметила, что, оказывается, Россия воюет и решила приостановить свою концертную деятельность.

"Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время . Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно", - пишет она.

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