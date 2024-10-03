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Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал про смерть отца

Анна Подгорная
3 октября 2024, 16:25
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Известный артист перестал скрывать свою семейную трагедию.
Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев новости - Ахтем Сеитаблаев рассказал про оккупацию Крыма и смерть родителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Родители украинского актера, режиссера и воина ВСУ крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева, жили в Крыму, и даже после российской оккупации отказались покидать родные края. Их семьи были жертвами советской депортации, и смогли вернуться в Крым лишь когда Ахтем закончил школу.

Поэтому после 2014 года, когда артист предлагал маме и папе выехать, то всегда получал решительный отказ. "Они отвечали: "Сынок, мы не для того приехали, чтобы снова выезжать. Пусть уезжают они", - рассказал Сеитаблаев в недавнем интервью для Oboz.ua.

В нем же он впервые упомянул, что лишился обоих родителей. "Их, к сожалению, больше нет", - говорит артист.

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Про смерть матери Ахтема Сеитаблаева, Субие Налбантовой, педагога, актрисы и певицы, стало известно в июле 2021 года. О том, что он лишился отца, артист ранее не упоминал.

Кто такой Ахтем Сеитаблаев?

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

Ахтем Сеитаблаев
Кто такой Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

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