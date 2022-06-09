"А без американских брендов никак?": Волочкову распекли за бомжеватый образ

Многие подписчики Анастасии считают ее стиль неуместным.
Российская балерина Анастасия Волочкова столкнулась с критикой. Ее наряд и рекламная интеграция стала "красной тряпкой" для подписчиков.
На своей страничке в Instagram Волочкова решила похвастаться новым образом и остроумным комментарием, но, как обычно, облажалась.
Вид балерины назвали бомжеватым, а некоторое ее подписчики возмутились тем, что она носит иностранные бренды.
"А сейчас без американских брендов ваще никак Анастасия?", "Начало 90-х отдыхает. Как она надоела на своих старых ходулях, дешевой майке, джинсы из огорода, хвост из проволоки, башка вечно грязная, зато Перстень", "Зачем эта обувь дурацкая?", "Анастасия, сейчас носить на себе логотипы - большое дурновкусие! Сегодня моду диктуют модели, цвета, длины. Вы ж кричите в каждом посте, что патриотка. Зачем тогда одеваете одежду с явным признаком западного происхождения?", - писали в комментариях под фото Анастасии.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова вновь дала повод посмеяться над собой. Причиной издевок на ней стал внешний вид.
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