89-летняя звезда Playboy и культового сериала Династия снялась с леопардовом купальнике

Джоан Коллинз продолжает доказывать миру, что настоящая красота не стареет.

Джоан Коллинз показала тело в купальнике / instagram.com/joancollinsdbe

Британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз, даже будучи уже очень взрослой девочкой, уверенно демонстрирует свое тело в бикини.

За Коллинз слава одной из самых красивых женщин кинематографа закрепилась еще в пятидесятых, и с тех пор она держит марку. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy, а в 89 она поздравила поклонников с Рождеством прямиком из бассейна.

На своей странице в Instagram, которую Джоан, к слову, ведет очень активно, она поздравила поклонников весьма необычным фото - в кадре Коллинз позирует в леопардовом купальнике, солнцезащитных очках, с "фирменной" красной помадой и алым маникюром.

В описании к снимку актриса рассказала, что провела Рождество в Беверли-Хиллз в компании друзей - вместе они купались в бассейне, обменивались подарками и поужинали за праздничным столом в ресторане.

В комментариях отмечают - красота Коллинз не увядает, а ее уверенность в себе даже в элегантном возрасте достойна самых высоких похвал и восхищения.

Джоан Коллинз показала тело в купальнике / instagram.com/joancollinsdbe

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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