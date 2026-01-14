Укр
72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной на 30 лет младше нее

Анна Подгорная
14 января 2026, 02:24
Экс-жена путиниста Петросяна нашла утешение в объятиях молодого кавалера.
Елена Степаненко
Елена Степаненко новый муж - юмористку подозревают в новом романе / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

  • С кем приписывают роман Елене Степаненко
  • Что известно об этих отношениях

Российская юмористка и бывшая жена клоуна-путиниста Евгения Петросяна Елена Степаненко почти восемь лет восстанавливалась после позорного развода - от нее комик ушел к Татьяне Брухуновой, которая моложе него в два раза. Сейчас, по слухам и Степаненко нашла себе "мальчика-игрушку".

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что 72-летняя артистка начала появляться на светских мероприятиях в паре с мужчиной, которого представляет всем, как своего концертного директора, однако совершенно очевидно, что и в личной жизни Степаненко он занимает далеко не последнюю роль.

видео дня

"На нескольких мероприятиях мы видели ее с приятным молодым человеком лет 45. Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения", - заявляет Дворцов. Именно ему Елена якобы и обязана своим цветущим видом - ей льстит внимание молодого кавалера.

Евгений Петросян, Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке больше 30 лет / фото: kino-teatr.ru

Ранее Главред рассказывал, что у путинистки Валерии умер ребенок. Поздняя беременность сорвалась на ранних сроках из-за серьезной болезни певицы и медикаментов.

Также стало известно, что жена предателя Джигана оберет его до нитки после развода. Оксана Самойлова намерена отобрать у репера-путиниста все, что было нажито за время их брака.

О персоне: Елена Степаненко

Елена Степаненко - советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица. Бывшая жена юмориста-путиниста Евгения Петросяна, сообщает Википедия.

