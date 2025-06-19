Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

Анна Подгорная
19 июня 2025, 01:30
13
Тери Хэтчер не стесняется показывать, как меняется ее внешность.
Тери Хэтчер
Сьюзан Майер сейчас - как выглядит актриса Тери Хэтчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officialterihatcher, imdb.com

Вкратце:

  • Тери Хэтчер не скрывает возрастные изменения во внешности
  • Звезда поразила своим недавним выходом в свет

Американская актриса Тери Хэтчер, известная по роли Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", никогда не делала пластические операции и уже более 15 лет не пользуется уколами красоты. 60-летняя звезда выбрала натуральное старение, и очень гордится этим.

Недавно Хэтчер появилась на красной дорожке светского мероприятия the Ernsting's Family fashion show в Гамбурге, сообщает Daily Mail. Там Тери просто сияла в темно-синем брючном костюме и шелковой блузе в тон.

видео дня

Стоит отметить, что Тери Хэтчер не боится своего элегантного возраста. Она не стремиться спрятать мимические морщинки перед камерами папарацци, и свободно появляется без макияжа и укладки в социальных сетях.

Тери Хэтчер
Сьюзан Майер сейчас - как выглядит актриса Тери Хэтчер / instagram.com/officialterihatcher
Тери Хэтчер
Сьюзан Майер сейчас - как выглядит актриса Тери Хэтчер / instagram.com/officialterihatcher

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке - 20-летняя Захара Джоли-Питт засветила кольцо на безымянном пальце.

Также американская оскароносная певица Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда. Избранник звезды старше нее на 7 лет, и недавно снимался в ее клипе.

Читайте также:

Что такое "Отчаянные домохозяйки"?

Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

00:50Украина
Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:20Война
"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

23:06Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

Последние новости

01:30

60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

00:50

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

00:47

Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

00:08

Впервые за почти полвека карьеры: Том Круз получит первый Оскар

18 июня, среда
23:37

На грядке осталось место: эта неприхотливая культура даст урожай уже через два месяцаВидео

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
23:20

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:07

"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

23:06

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

22:41

Тайны "Маэстро": какой путь прошел Леонид Быков, чтобы стать кумиром миллионовВидео

Реклама
22:31

Ключевая задача Кремля: названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву

22:26

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

21:54

Невероятная задача ставит в тупик миллионы людей: найти число среди одинаковых

21:34

Закоренелый путинист Григорий Лепс объявлен в розыск СБУ - детали

21:03

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

21:02

Город в трауре: спасатели прекратили поиски погибших в Киеве, последние данныеВидео

20:46

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средствомВидео

20:32

Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

19:56

Вернется ли РФ к ударам по энергетике: эксперт предупредил о новой угрозе

19:23

"США завершили разворот в сторону РФ": стало известно, на что Трамп обменял Украину

19:20

Что делать с водой, которой обмывали покойного: священник разъяснил важный нюансВидео

Реклама
19:09

Собака не хочет, чтобы ее гладили и подает тайный сигнал: раскрыт главный признакВидео

18:52

ГУР провело операцию в тылу: детали уничтожения главного коллаборанта Бердянска

18:28

Израиль атаковал Иран и уничтожил "главное репрессивное оружие": что известно

18:23

Времени на поиск - всего 8 секунд: только самые умные заметят щетку на рисунке

18:07

Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в УкраинеВидео

17:57

Внутренняя борьба и сомнения: какие 4 знака скоро столкнутся с трудностями

17:50

"Таких еще не было": в Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные

17:33

"Процессы организма": чахлый Киркоров нарвался на критику из-за слабого пенияВидео

17:29

Зеленский и Трамп могут скоро встретиться - СМИ назвали дату

17:27

Представитель Трампа отправится в Беларусь: зачем США резко понадобился Лукашенко

17:09

"Это плохо": Тоня Матвиенко призналась в "нездоровом" похудении

16:55

О комарах можно забыть раз и навсегда: мало кто знает простой, но убойный способ

16:40

В Раде готовы проголосовать за уменьшение количества депутатов до 300, но есть условие

16:35

"Если не помогать Украине, надо учить русский": в ЕС сделали важное заявление

16:34

Украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС: в правительстве раскрыли дату

16:21

Доллар прыгнул вверх, а евро ослабило позиции: каким будет курс валют 19 июня

16:15

Сумщина, Запорожье и Херсон - лишь отвлечение: где будет наступать РФ летом

15:56

Ситуация на Сумском направлении резко изменилась - в ГПСУ рассказали, что произошло

15:56

Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии: результат поразил

15:49

Ванна становится рассадником плесени: одна ошибка ведет к фатальным проблемам

Реклама
15:36

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших УкраинеВидео

15:18

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Львам - быть начальством, Весам - сбросить ношу

15:09

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:01

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить тортВидео

15:01

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

14:57

Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

14:56

Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

14:48

Претендента на главу БЭБ Скомарова поймали на связях с пророссийскими политиками и сделками по законам РФ,– СМИ

14:05

Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять