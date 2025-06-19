60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

Вкратце:
- Тери Хэтчер не скрывает возрастные изменения во внешности
- Звезда поразила своим недавним выходом в свет
Американская актриса Тери Хэтчер, известная по роли Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", никогда не делала пластические операции и уже более 15 лет не пользуется уколами красоты. 60-летняя звезда выбрала натуральное старение, и очень гордится этим.
Недавно Хэтчер появилась на красной дорожке светского мероприятия the Ernsting's Family fashion show в Гамбурге, сообщает Daily Mail. Там Тери просто сияла в темно-синем брючном костюме и шелковой блузе в тон.
Стоит отметить, что Тери Хэтчер не боится своего элегантного возраста. Она не стремиться спрятать мимические морщинки перед камерами папарацци, и свободно появляется без макияжа и укладки в социальных сетях.
Teri Hatcher, 60, displays her VERY taut skin as she attends Ernsting's family fashion show in Hamburg https://t.co/eMMh2CFfsE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 18, 2025
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Что такое "Отчаянные домохозяйки"?
Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.
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