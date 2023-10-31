55-летняя Кайли Миноуг обнажила чудо-ножки в дерзком мини

Австралийская поп- и фэшн-икона каждый свой образ превращает в увлекательное приключение.

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Кайли Миноуг показала ножки в черно-белом мини-платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kylieminogue

55-летняя австралийская поп-дива Кайли Миноуг кроме своего музыкального таланта заслужила почет и обожание поклонников за свой непередаваемый стиль, который пытаются копировать многие.

Впрочем, так талантливо и непринужденно превращать наряды в феерию удается только Миноуг. При этом стоит отметить, что артистка прекрасно выглядит и в роскошных образах, и в луках а-ля соседская девчонка.

Недавно она побаловала поклонников роликом, на котором она позирует в мини-платье с карманами в стиле 60-ых. Видео появилось на странице певицы в Instagram.

видео дня

В кадре Миноуг просматривает лирик-видео на свой хит "TENSION". Артистка светит стройными ножками в черно-белом платье с геометрическим узором, который визуально делает ее талию уже. Из-за этого она выглядит еще боле стройной, как куколка. Лук звезда дополнила дерзким аксессуаром в виде черного галстука.

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