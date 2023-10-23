Воплощение лета: молодая жена Сергея Тигипко засветила формы в мокром купальнике

Алла Зиневич затосковала по летнему зною, поэтому решила устроить жару самостоятельно.

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Алла Зиневич в мокром купальнике позировала в бассейне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Бизнесвумен Алла Зиневич - мама троих детей и жена украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. В своем блоге в Instagram она вдохновляет подписчиков на активный образ жизни яркими, сочными кадрами.

Алла любит спорт, особенно ей по душе стретчинг. Необычными упражнениями она делится на своей странице. Впрочем, она не прочь похвастаться и результатами своих занятий.

Половина осени уже позади, и хоть в этом году природа позволила нам насладиться затяжным бабьим летом, Зиневич уже успела заскучать по настоящем теплу. Чтобы поднять себе настроение она поделилась красочным кадром прямиком из лета.

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На фото она позирует, лежа на спине в бассейне. Солнце ярко светит, из-за чего жена Тигипко прикрыла глаза, на щеках играет румянец, а на губах - легкая полуулыбка. Плавает Алла в ярко-желтом цельном купальнике с вырезом-капелькой.

"Хочется в лето", - подписала снимок она.

Алла Зиневич в мокром купальнике позировала в бассейне / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Ранее украинская актриса кино и театра, звезда "Сватов" Анна Кошмал показала фантастическую физическую форму - артистка встала на голову и спиной к зеркалу умудрилась сделать сэлфи.

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