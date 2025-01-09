38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

И для Паттинсона, и для его избранницы это - первый ребенок и первый брак.

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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после 6.5 лет вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Паттиннсон и Уотерхаус начали встречаться в 2018 году, а в 2024 стали родителями

На Новый год-2025 пара поженилась

В ноябре 2023 года английская модель и певица Сьюки Уотерхаус объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, британского актера Роберта Паттинсона ("Гарри Поттер и Кубок огня", "Сумерки", "Довод"), - уже большой животик просто невозможно было скрыть одеждой. В марте 2024 года стало известно, что артисты стали родителями.

Незадолго до появления первого для обоих родителей ребенка (девочки), Паттинсон позвал Уотерхаус замуж. Однако церемонию пришлось отложить аж до Нового года-2025.

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Именно тогда на Карибских островах у кругу семьи и близких Роберт и Сьюки сочетали себя узами брака. Об этом изданию Daily Mail сообщил источник, который был официантом на свадьбе.

Подружкой невесты на церемонии была дочь артистов в маленьком праздничном платьице. "Такая милая свадьба! Они были такими добрыми ко всем!" - сообщает информатор.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе с июля 2018 года. До этого актер встречался с партнершей по "Сумеркам" Кристен Стюарт (2009-2013) и певицей FKA twigs (2014-2017). Среди бывших бойфрендов его супруги оказались актеры Брэдли Купер и Диего Луна.

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Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такой Роберт Паттинсон? Роберт Паттинсон - английский актер. Известен по съемкам как в крупных студийных, так и в независимых фильмах, Паттинсон входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2010 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира, а также он был включен в список Forbes Celebrity 100, сообщает Википедия. Наиболее известные роли - в киносаге "Сумерки" и фильмах "Гарри Поттер и Кубок огня", "Помни меня", "Воды слонам!", "Довод", "Маяк", "Король", "Бэтмен" и пр.

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