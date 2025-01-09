38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

Вкратце:
- Паттиннсон и Уотерхаус начали встречаться в 2018 году, а в 2024 стали родителями
- На Новый год-2025 пара поженилась
В ноябре 2023 года английская модель и певица Сьюки Уотерхаус объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, британского актера Роберта Паттинсона ("Гарри Поттер и Кубок огня", "Сумерки", "Довод"), - уже большой животик просто невозможно было скрыть одеждой. В марте 2024 года стало известно, что артисты стали родителями.
Незадолго до появления первого для обоих родителей ребенка (девочки), Паттинсон позвал Уотерхаус замуж. Однако церемонию пришлось отложить аж до Нового года-2025.
Именно тогда на Карибских островах у кругу семьи и близких Роберт и Сьюки сочетали себя узами брака. Об этом изданию Daily Mail сообщил источник, который был официантом на свадьбе.
Подружкой невесты на церемонии была дочь артистов в маленьком праздничном платьице. "Такая милая свадьба! Они были такими добрыми ко всем!" - сообщает информатор.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе с июля 2018 года. До этого актер встречался с партнершей по "Сумеркам" Кристен Стюарт (2009-2013) и певицей FKA twigs (2014-2017). Среди бывших бойфрендов его супруги оказались актеры Брэдли Купер и Диего Луна.
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Кто такой Роберт Паттинсон?
Роберт Паттинсон - английский актер. Известен по съемкам как в крупных студийных, так и в независимых фильмах, Паттинсон входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2010 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира, а также он был включен в список Forbes Celebrity 100, сообщает Википедия. Наиболее известные роли - в киносаге "Сумерки" и фильмах "Гарри Поттер и Кубок огня", "Помни меня", "Воды слонам!", "Довод", "Маяк", "Король", "Бэтмен" и пр.
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