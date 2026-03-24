36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

Вкратце:
- Елена Курбанова родила первенца
- Она раскрыла детали о ребенке
Украинская телеведущая Елена Курбанова впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала в своем блоге в Insatgram.
У Елены и ее партнера, шеф-редактора телеканала "Прямий" Виктора Медвидя, родилась дочь. Девочку назвали Юна. Рождение малышки, весом в 4260 грамм, длилось 14 часов. Виктор присутствовал на родах.
"Ты все сделала по-своему… выбрала свое время и день, обойдя и пренебрегая всеми нашими планами. Ты родилась по своему собственному сценарию, придав совершенно иной, гораздо более прекрасный смысл моей жизни. Это были самые тяжелые 14 часов в моей жизни, которые я бы прошла снова и снова, лишь бы в конце услышать твой первый плач! Такого "не по плану" я даже представить не могла! Но я счастлива, что в такой знаменательный момент рядом со мной был он. А пока, дамы и господа, встречайте крошку, которая родилась с весом 4260 г (и не спрашивайте, я этот вес пока и сама не осознала) Юна Викторовна", - написала Курбанова. Она опубликовала первые кадры с малышкой.
О персоне: Елена Курбанова
Елена Курбанова - украинская телеведущая и журналистка. Работала на телеканалах ICTV, СТБ, Украина и Прямий. Автор и ведущая YouTube-блога "Курбанова Live".
