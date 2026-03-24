36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

Елена Курбанова показала первые кадры с родов.

https://stars.glavred.info/36-letnyaya-ukrainskaya-vedushchaya-vpervye-stala-mamoy-pol-i-imya-rebenka-10751654.html Ссылка скопирована

Елена Курбанова родила - пол и имя первенца ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kurbanova_olena

Вкратце:

Украинская телеведущая Елена Курбанова впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала в своем блоге в Insatgram.

У Елены и ее партнера, шеф-редактора телеканала "Прямий" Виктора Медвидя, родилась дочь. Девочку назвали Юна. Рождение малышки, весом в 4260 грамм, длилось 14 часов. Виктор присутствовал на родах.

видео дня

"Ты все сделала по-своему… выбрала свое время и день, обойдя и пренебрегая всеми нашими планами. Ты родилась по своему собственному сценарию, придав совершенно иной, гораздо более прекрасный смысл моей жизни. Это были самые тяжелые 14 часов в моей жизни, которые я бы прошла снова и снова, лишь бы в конце услышать твой первый плач! Такого "не по плану" я даже представить не могла! Но я счастлива, что в такой знаменательный момент рядом со мной был он. А пока, дамы и господа, встречайте крошку, которая родилась с весом 4260 г (и не спрашивайте, я этот вес пока и сама не осознала) Юна Викторовна", - написала Курбанова. Она опубликовала первые кадры с малышкой.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что замужняя Ольга Сумская закрутила флирт с молодыми парнями. Украинская актриса объяснила свое решение и не видит в нем ничего плохого.

Также стало известно, что украинская телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук вышла замуж. Фотографии с ее лакшери-свадьбы появились в социальных сетях.

Читайте также:

О персоне: Елена Курбанова Елена Курбанова - украинская телеведущая и журналистка. Работала на телеканалах ICTV, СТБ, Украина и Прямий. Автор и ведущая YouTube-блога "Курбанова Live".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред