20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Константин больше похож на свою маму Альбину Джанабаеву.

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Пользователи Сети отметили "божественную" красоту Константина / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Инстаграм Меладзе

Жена певца Валерия Меладзе, подозрительно не высказывавшегося о войне РФ против Украины на публику, Альбина Джанабаева показала, как выглядит их первенец - 20-летний Константин.

Снимки сына сплыли в семейном фотоархиве, выставленном Джанабаевой в честь 59-летнего дня рождения главы семейства Валерия.

На них певец представлен как образцовый многодетный отец. Но публика обратила внимание на внешность уже подросшего Константина. Тот - намного выше ростом Валерия и куда стройнее.

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В Сети отметили, что он очень похож на свою "маму-красотку".

Как выглядит первенец Джанабаевой и Меладзе? / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Инстаграм Меладзе

"Красивые дети, таки как важно, когда мама - красотка", "Да, старшие девочки не айс", "Ой, сыновья какие, краш, особенно старший", "Старший мальчик просто фотомодель", "Какие красивые дети получились", Первенец Джанабаевой просто божественно красив", - рассуждали пользователи Сети.

От Альбины Джанабаевой у Валерия Меладзе - трое детей. Старшему сыну пары, Константину, уже 20 лет. Молодого человека назвали в честь брата Валерия продюсера Константина Меладзе.

Также в семье подрастают девятилетний Лука и трехлетняя Агата.

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

Джанабаева в то же время занимается в Испании воспитаем младших детей. Недавно она опубликовала фото своих детей – дочери Агаты и сына Луки. Артистка отметила, что дети уговаривают ее завести собаку.

10 июня Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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