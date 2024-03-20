Звезда "Зозуль" искренне призналась как роль в сериале изменила ее жизнь

Екатерина Олос и сама удивляется, какое сильное влияние на нее имеет ее Валя из "Зозуль".

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Сериал Зозулі на ТЕТ / Пресс-служба

Актриса и стендап-комикеса Екатерина Олос, известная зрителям как участница "Лиги Смеха" из команды "Сборная Львова", сыграла одну из главных ролей в новом украинском сериале "Зозулі" на телеканале ТЕТ. В лирической комедии о трех родных сестрах она перевоплотилась в волевую тренерку по боксу Валю и, как выяснилось, тем самым осуществила свою большую мечту.

Еще до полномасштабного вторжения Екатерина Олос занялась боксом, потому что давно мечтала сыграть спортсменку, и именно боксерку. Поэтому после удачного прохождения проб на роль Вали она была на седьмом небе от счастья. Однако неожиданно эта героиня внесла в ее жизнь гораздо больше, чем отличную физическую подготовку и несокрушимую волю. Она показала 25-летней актрисе как по-настоящему любить.

"У меня впервые, когда персонаж настолько многому меня учит. Валя показала мне, что такое настоящая, искренняя любовь, когда ты просто любишь человека, ничего от него не ожидая. Потому что я бы так не смогла. В реальной жизни я, Катя, не смогла бы так сильно поддерживать, принимать, прощать", - призналась Екатерина Олос.

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Кроме того, благодаря роли в сериале "Зозулі" девушка научилась никогда не идти на компромисс с совестью, ведь Валя для нее - воплощение трушности.

"В жизни мы очень часто играем какую-то роль, чтобы понравиться, включаем какие-то манипуляции. Это вообще не про Валю. Она абсолютно себя принимает, никому не пытается понравиться. У нее есть свои ценности. И это такая редкость. Мы так часто ломаем себя по жизни ради чего-то. А Валя о трушности, о принятии себя, о красоте внутри, что мне очень нравится", - поделилась Екатерина Олос.

"Зозулі" - актуальная история о трех родных и кардинально разных сестрах - модном дизайнере одежды Гале, рассудительной учительнице Оксане и прямолинейной боксерке Вале. Они не разговаривали много лет, и были бы рады не разговаривать еще столько же, но полномасштабное вторжение внезапно свело их под одной крышей в родительском доме. Там они будут разбираться в себе, отношениях и прошлом ради будущего.

Смотрите "Зозулі" с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале ТЕТ и с первой секунды влюбляйтесь в непредсказуемую премьеру о таких разных, и таких родных сестрах. В сериал, который дышит жизнью.

Сериал "Зозулі" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ"). Производство: ТОВ "ЭНЕРЖИФИЛЬМ".

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