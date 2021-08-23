Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

Робин Райт / Getty Images

Американская актриса Робин Райт, которая сыграла президента США в сериале Netflix карточный домик, стала специальным гостем саммита первых леди и джентльменов, который проходит в Софийском соборе в центре Киева.

Фото с Робин Райт разместил на своей странице в Facebook киевский фотограф Александр Гончаров.

Прибытие 55-летней звезды сериалов "Карточный домик" и "Санта Барбара" стало сюрпризом даже для модератора мероприятия Маши Ефросининой.

"Кто помнит "Карточный домик" и "Санта Барбару". Робин Райт на киевском саммите леди и джентльменов", - пишет он.Читайте такжеЕлена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов

Для торжественного мероприятия обладательница премии Золотой глобус и семикратная номинантка на премию Эмми выбрала лаконичный черный костюм и белую рубашку.

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Робин Райт соединила наряд с босоножками в тон, дополнив образ серьгами. Она уложила волосы локонами, а на лице сделала легкий макияж, не заметный на камеру.

Знаменитость стала специальной гостьей саммита, который организовала Елена Зеленская. Она является одной из самых активных лидеров мнений в мире. Робин Райт вложила часть своей активности и в движение MeToo, и в события вокруг выборов президента в США. Она имеет твердую позицию по большинству острых социально-политических вопросов в мире, и не боится что-то менять.

Это второй визит Робин Райт в Украину. В первый раз она выступала на форуме YES-2019 Виктора Пинчука на тему: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".