Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

Анна Подгорная
7 апреля 2026, 01:46
Бонни Райт с мужем во второй раз станут родителями.
Бонни Райт сейчас - Джинни Уизли из Гарри Поттера беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbwright

  • Бонни Райт объявила о второй беременности
  • Звезда рассказала, когда на свет появится ее малыш

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, готовится стать мамой во второй раз. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram.

Она опубликовала снимки, на которых ее первенец, сын Элио (2023), уютно устроился у мамы на коленях. В кадре можно рассмотреть заметно округлившийся животик артистки.

Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо ждут второго ребенка осенью 2026 года. С будущим пополнением актрису уже поздравила ее коллега по "Гарри Поттеру" Эванна Линч.

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

