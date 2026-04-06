Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТП

Американская актриса Тори Спеллинг стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает издание TMZ.
4 апреля звезда была за рулем автомобиля, в котором ехало семеро детей - четверо ее собственных и трое их друзей. В Темекуле, Калифорния, в них врезался другой автомобиль - водитель нарушил правила, превысил скорость и проехал на красный свет.
После аварии Спеллинг и детей отвезли в больницу на трех каретах "скорой". Пострадавшим была оказана первая помощь в соответствии с травмами - порезами, ушибами и легкими сотрясениями мозга. Источники TMZ отмечают, что удовлетворительное состоянии Тори и ее пассажиров - это заслуга Спеллинг и ее хорошей реакции, благодаря которой ей удалось минимизировать последствия столкновения.
? Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB— TMZ (@TMZ) April 5, 2026
О персоне: Тори Спеллинг
Виктория "Тори" Дейви Спеллинг — американская актриса, сценарист, продюсер и писатель, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в молодежном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210". Тори Спеллинг написала шесть книг, сообщает Википедия.
