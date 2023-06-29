Звали обратно, давали гарантии: российская актриса осудившая войну рассказала, как ее звали в РФ

Российская актриса Чулпан Хаматова не собирается возвращаться в террористическую Россию.

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Чулпан Хаматова / https://teleprogramma.pro/

47-летняя российская актриса Чулпан Хаматова, которая одна из первых осудила жестокое нападение России на Украину, выехала из террористической России и судя по всему не собирается возвращаться.

По информации пропагандистского издания Стархит, Чулпан рассказывает, что ее неоднократно звали обратно. "Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали", - делится актриса.

Она добавляет, что даже не слушала такие разговоры. "Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: "Больше не звони мне". А сейчас даже они не зовут. Но я продолжаю общаться с друзьями. В эти два дня мятежа сильно переживала, ведь никто ничего не понимал", - вспоминает она приключения уголовника Пригожина в России.

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Актриса также поясняет, почему она не собирается возвращаться в Россию. "Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: "Я была не права". Но не хочу этого. Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно", - честно обозначила позицию она.

Сейчас актриса живет в Латвии и нашла работу в Новом рижском театре, но продолжает репетировать и изучать латышский язык. В Риге она снимается квартиру, а на выходные уезжает в Юрмалу, где у нее загородный дом с видом на море. Рядом находятся двое ее детей, которые собираются строить карьеру за границей.

Напомним, ранее главный террорист планеты, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому решил исключить нескольких людей из состава совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра". Среди них — актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь", Чулпан Хаматова.

Ранее также Чуплан Хаматова запретила приближаться к себе российской журналистке.

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