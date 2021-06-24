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Злата Огневич объяснила, что делать на свидании, чтобы парень сбежал в ужасе

24 июня 2021, 13:24

Украинская певица Злата Огневич стала Холостячкой 2021 года, и пока начинаются съемки проекта, раздает советы другим девушкам.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Участница Евровидения от Украины Злата Огневич после того, как ее представили Холостячкой 2 сезона на СТБ, рассказала, что не успевает заниматься личной жизнью за бурным рабочим процессом.

Теперь Холостячка дала несколько полушуточных совета, на которые стоит обратить девушкам, которые не хотят, чтобы первое свидание стало для них последним с конкретным парнем. В своем Instagram Злата опубликовала целый список с инструкцией к действию.

"Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним", - говорит певица.Читайте такжеЗлата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/
  1. Бывшие. Нужно увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!
  2. Потребовать дорогих подарков. Спеть ему песенку "Santa baby", в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка"
  3. Нужно ронять его достоинство. Называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные.
  4. Показать себя не с лучшей стороны. Громко смеяться, легко похрюкивая
  5. Добить финальным приемом. Одолжить у него деньги.

Певица попросила своих поклонниц дополнить список, и поделиться с ней своим опытом неудачных свиданий.

"Естественно вспомнить о своей маме,и как она мечтает почаще приезжать, мечтает жить у нас, всегда помогать", "Говорить о свадьбе и знакомстве с родителями", - дополняют ее подписчицы.

Другие поклонники написали девушке массу комплиментов и оценили ее воздушный наряд.

Напомним, недавно Злата Огневич прокомментировала свое участие в романтическом проекте шоу Холостячка 2021.

Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021 онлайн
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