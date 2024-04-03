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Жураковская рассказала поо свою подругу-путинистку из Мариуполя

Алена Кюпели
3 апреля 2024, 22:46
По словам Жураковской, необходимо рвать связи, не оглядываясь назад.
Олеся Жураковская рассказала о бывшей подруге
Олеся Жураковская рассказала о бывшей подруге / Коллаж Главред, фото скриншот

Популярная украинская актриса Олеся Жураковская рассказала о своей бывшей коллеге-россиянке Ирине Горбачевой.

Как рассказала она в интервью Алине Доротюк, пророссийская позиция подруги стала настоящим ударом для актрисы. Шокирует больше всего то, что Горбачева родилась в Мариуполе и жила в Киеве. Но после полномасштабного вторжения России, она поддержала агрессора.

Кто такая Алина Доротюк?

Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

"Меня просто парализовало в тот момент", - делится актриса.

По ее словам, необходимо рвать связи, не оглядываясь назад. "Нужно, чтобы свежего воздуха было больше, освобождать пространство для маневра, для творчества. На место этих людей придут люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары", - добавляет она.

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Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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