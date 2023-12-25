Жена Виктора Павлика рассказала о своей болезни

Бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова рассказала о том, что вот уже шесть дней ее мучают проблемы со здоровьем.
Как написала она на своей странице в Instagram, болеть ужасно и это уже шестой день болезни. К слову, Репяхова долго не выходила на связь с поклонниками и те уже начали волноваться за жену украинского певца.
В свою очередь она поблагодарила поклонников за беспокойство.
"Спасибо всем за беспокойство. Болеть ужасно. Сегодня шестой день болезни", - рассказала блогерша.
Она также добавила, что сейчас находится в Одессе по делам, но уже скоро отправится домой.
Напомним, ранее Катерина Репяхова рассказала о том, что она на самом деле думает о том, что певец ниже ее ростом. Жена Викторая Павлика показала фото с мужем, на котором они исполняют какую-то песню - музыкант играет на гитаре и поет вместе с Катей.
Ранее также Репяхова рассказала о своем отце и почему она с ним не общается. Оказалось, что мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.
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