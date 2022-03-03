Жена Усика назвала крымчан трусами за их молчание и страх перед Путиным

Екатерина Хмелевская высмеяла трусость крымчан / instagram.com/usykkate1

Екатерина Хмелевская, жена украинского боксера Александра Усика записала эмоциональное обращение к своим землякам-крымчанам.

Хелевская родилась и долго время жила в Симферополе, но в 2014 году перебралась в семьей в Киев.

Сейчас она с детьми в Ворзеле, Киевская область. В очередную бессонную ночь жена Усика решила записать обращение крымчанам, которых называет боягузами.

"Доброй ночи! Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли [неценз.] совсем русские наши братья, которые очень сильно о нас "заботятся" и нам "помогают". Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас [неценз.] не поддерживаете. Я надеюсь, что до завтра нас не снесут [неценз.] совсем, и наша украинская кровь не будет на всех ваших руках. Таких [неценз.] трусов в мире нет, как вы. Вы мне все пишете в телефон, в сторис, в скрытые, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете. [неценз.] Ничего вы не переживаете", - осудила за страх публично выступить против Путина Хмелевская.

Также она подчеркнула - грех, который взяли на душу российские захватчики, им ничем уже не отмыть: "Я, конечно, не хочу материться. Не хочу ругаться, потому что я понимаю, что я верующий человек, и мне нельзя этого просто делать. Но ничего. Если мы останемся живы, да й Бог, я схожу в церковь и исповедаюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. НИ-КО-ГДА. Так что, ребята, спокойной вам ночи. А я не знаю, когда у нас будут спокойные ночи, если вы не остановите это. Или хотя бы нам не поможете".

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