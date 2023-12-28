Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала романтические снимки с актером

Эмма Хеминг не устает напоминать себе и поклонникам, каким был Крепкий орешек до болезни.

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Эмма Хеминг поздравила больного деменцией Брюса Уиллиса с годовщиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Модель и актриса Эмма Хеминг уходящий 2023 год посвятила повышению осведомленности про людей с деменцией и созданию дружественного сообщества, где те, кто болен, и те, кто ухаживает за больными, могут найти помощь и моральную поддержку.

Род деятельности она сменила в связи с обнаружением у ее супруга, голливудской легенды Брюса Уиллиса, редкой формы болезни - лобно-височной деменции. Хеминг поддерживает возлюбленного, активно делится с поклонниками новостями про него, а также трогательными моментами из их семейной жизни.

Так на днях пара отметила 16 лет отношений. В честь важного события жена Крепкого орешка показала в своем блоге в Instagram романтические фото с ним, снятые еще до болезни. "16 лет с этим особенным мужчиной. Моя любовь к нему и восхищение им только растут", - подписала архивные кадры с Уиллисом его спутница.

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После публикации снимков Эмму засыпали вопросами о том, как она держится в такие моменты и переживает знаковые события с мужем, состояние которого стремительного ухудшается. Хеминг призналась, что годовщины и праздники теперь даются их семье особенно трудно, но она старается не унывать. На 16-ую годовщину с Брюсом она сходила на "свидание" с близкой подругой, в обществе которой спокойно смогла выплакаться.

Жена Уиллиса признается, что всегда позволяет себе такие моменты слабости, когда это необходимо. Подобное выражение эмоций помогает ей справляться с тяготами, связанными с болезнью актера.

Эмма Хеминг поздравила больного деменцией Брюса Уиллиса с годовщиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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