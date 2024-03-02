Ждите мои дорогие поклонники: Алла Пугачева сделала интригующий анонс

Алла Пугачева редко появляется в социальных сетях.

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Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая не поддержала нападение террористической России на Украину, прокомментировала новость, которая распространилась по российским пропагандистским СМИ о якобы выходе нового альбома певицы.

Как написали пропагандисты, в альбом, который посвящен юбилею примадонны российской эстрады, вошли лучшие хиты артистки. Однако в альбоме, который называется "Пост Скриптум" не было ни единой новой песни.

На новость отреагировала и сама легендарная певица. Так, на своей странице в Instagram, артистка выложила видео, где заявила, что выход ее собственного альбома оказался неожиданностью для нее.

видео дня

"Я последняя, скорее всего, узнала о том, что вышел альбом "Пост Скриптум". Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас", - заинтриговала звезда.

Очевидно, что можно предположить то, что скоро Алла Пугачева выпустит новые песни.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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