Примадонн каждый день благодарит Бога, если у него не болит с утра в новом месте.

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Филипп Киркоров новости - зачем Киркоров сделал пластику / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

В конце апреля певец-путинист Филипп Киркоров будет отмечать 57-летие. Почтенный возраст дает о себе знать: без посторонней помощи артист не может выйти на публику - для этого требуются дополнительные ухищрения.

К примеру, многочисленные пластические операции, которые стали предметом для насмешек над Киркоровым. Раньше он рассказывал, что ложится под нож хирурга ради молодых любовных партнеров - чтобы выглядеть с ними на равных.

На деле же романтические приключения певца - не главная его мотивация. Примадонн отчаянно боится "потерять товарный вид" и стать неконкурентоспособным по сравнению с более молодыми звездами. В этом артист признался в интервью для росСМИ.

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Кроме того Киркоров пожаловался на здоровье, которое его стало подводить. "Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу", - говорит Филипп Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее продюсер и концертный директор Сергей Лавров раскрыл тайну Филиппа Киркорова. Он рассказал что финансовое состояние артиста давно не поет даже романсов - расточительная звезда, которая привыкла к роскоши, имеет больше долгов, чем перьев на своем самом роскошном костюме.

Также 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

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