Зеленский официально лишил звания народных артистов известных предателей Украины

За предательскую позицию в список попали шестеро российских звезд.

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Зеленский лишил звания народных артистов известных предателей Украины / коллаж: Главред, фото: instagram

Коротко о главном:

В Украине лишили звания "Народных артистов Украины"

Государственных наград Украины лишили чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34-х предателей Украины.

В частности, речь идет о ряде артистов, которые в свое время были удостоены звания "Народный артист Украины", но во время войны отличились своими пророссийскими взглядами. Соответствующий указ появился на официальном сайте Президента Украины.

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За предательскую позицию в список попали такие российские звезды:

Николай Басков

Филипп Киркоров

Александр Малинин

российский композитор Игорь Крутой

певицы Каролина Куек (Ани Лорак)

Таисия Повалий

Последних двух звезд также лишили звания "Заслуженный артист Украины".

Также государственных наград Украины теперь лишат некоторых бывших чиновников, народных депутатов, руководителей СБУ и Генпрокуратуры, прокуроров, российских политических, религиозных и культурных деятелей, которые неоднократно представляли угрозу для основ национальной безопасности Украины во время войны. В частности, к ним относятся:

бывший первый заместитель лидера политической партии "Партия регионов" и председатель соответствующей фракции Александр Ефремов

бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин

бывший народный депутат Виктор Медведчук

экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник

экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка

предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл

Все культурные и общественные деятели были лишены государственных наград Украины бессрочно. К некоторым из них применены санкции в виде "блокировки активов, аннулирования лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций".

"Кроме того, против десяти из них применены максимальные санкции - 21 вид. Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции. Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство", - заявил Зеленский.

Скандалы с российскими звездами

Напомним, как ранее сообщал Главред, что путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ. Стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, объявили в розыск из-за 31 штрафа за нарушение ПДД.

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни. Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд отсудить имущество у предательницы Украины, пророссийской певицы Таисии Повалий, в частности права именно на восемь музыкальных произведений.

Из-за финансовых махинаций Ани Лорак не дают гражданство в РФ. Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, солгала в заявлении на российское гражданство.

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