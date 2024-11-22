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Зеленский официально лишил звания народных артистов известных предателей Украины

Юлия Закрепа
22 ноября 2024, 11:53
1524
За предательскую позицию в список попали шестеро российских звезд.
Зеленский официально лишил звания народных артистов известных предателей Украины
Зеленский лишил звания народных артистов известных предателей Украины / коллаж: Главред, фото: instagram

Коротко о главном:

  • В Украине лишили звания "Народных артистов Украины"
  • Государственных наград Украины лишили чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34-х предателей Украины.

В частности, речь идет о ряде артистов, которые в свое время были удостоены звания "Народный артист Украины", но во время войны отличились своими пророссийскими взглядами. Соответствующий указ появился на официальном сайте Президента Украины.

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За предательскую позицию в список попали такие российские звезды:

  • Николай Басков
  • Филипп Киркоров
  • Александр Малинин
  • российский композитор Игорь Крутой
  • певицы Каролина Куек (Ани Лорак)
  • Таисия Повалий

Последних двух звезд также лишили звания "Заслуженный артист Украины".

Также государственных наград Украины теперь лишат некоторых бывших чиновников, народных депутатов, руководителей СБУ и Генпрокуратуры, прокуроров, российских политических, религиозных и культурных деятелей, которые неоднократно представляли угрозу для основ национальной безопасности Украины во время войны. В частности, к ним относятся:

  • бывший первый заместитель лидера политической партии "Партия регионов" и председатель соответствующей фракции Александр Ефремов
  • бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин
  • бывший народный депутат Виктор Медведчук
  • экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник
  • экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
  • экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
  • предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл

Все культурные и общественные деятели были лишены государственных наград Украины бессрочно. К некоторым из них применены санкции в виде "блокировки активов, аннулирования лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций".

"Кроме того, против десяти из них применены максимальные санкции - 21 вид. Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции. Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство", - заявил Зеленский.

Скандалы с российскими звездами

Напомним, как ранее сообщал Главред, что путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ. Стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, объявили в розыск из-за 31 штрафа за нарушение ПДД.

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни. Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд отсудить имущество у предательницы Украины, пророссийской певицы Таисии Повалий, в частности права именно на восемь музыкальных произведений.

Из-за финансовых махинаций Ани Лорак не дают гражданство в РФ. Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, солгала в заявлении на российское гражданство.

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