"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

Дантес и Кацурина скрывают свою любовь от посторонних глаз, но порой их эмоции просто рвутся наружу.

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Владимир Дантес показал редкое фото с Дашей Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес во время полномасштабной войны в Украине полностью переосмыслил свое отношение к стране, патриотизму, украинскому языку и гордости за Украину. Артист и сам не раз признавался, что ранее он в этих вопросах был крайне пассивным.

Теперь же у него появились новые цели - пропагандировать украинский язык и культуру, помогать украинским защитникам и простым соотечественникам, делать качественную украинскую музыку. Среди всего этого он не забывает и про любовь.

Во время войны для Дантеса любовь и Украина стали неразрывными: с осознанием любви к родине в его жизнь пришла любовь к женщине - бизнесвумен и ресторатору Даше Кацуриной. Пара редко публикует совместные снимки, но на День независимости Владимир сделал исключение - на своей странице в Instagram в праздничном поздравлении опубликовал нежное черно-белое фото со своей возлюбленной, за которую он также благодарен Украине.

видео дня

"Наша независимость – молодая. Кто-то постоянно хочет что-то навязать, подсказать, показать, как лучше. Но…я упустил момент когда мы просили об этом? Сейчас разрушают страну, а мы, вытерев слезы, с музыкой, смехом, с любовью друг к другу восстанавливаем и делаем еще лучше. Я обожаю Украину! Здесь все что я люблю! Моя семья, любовь, друзья, города, природа, люди! Все лучшее!!! Хочу развиваться вместе со своей страной, хочу простого человеческого [отстаньте - неценз.] от нас. Слава Героям! Слава всем, кто отдал свою жизнь за независимость! Слава Украине", - пишет Владимир Дантес.

Владимир Дантес показал редкое фото с Дашей Кацуриной / instagram.com/volodymyrdantes

Ранее убежденный чайлдфри Дантес признался родителям, что стал отцом. Таким образом он подшутил над тем, что дети Даши Кацуриной стали важной частью его жизни.

Также Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и отметил, что в любовном четырехугольнике отношения складывались сложнее, чем кажется поклонникам, которые наблюдали за происходящим со стороны.

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