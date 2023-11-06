Засветился с братом и фавориткой: Константин Меладзе публично поддержал Тарасову

На днях у Валерия Меладзе состоялся концерт в Берлине. Компанию певцу на сцене составила певица украинского происхождения, бывшая участница группы ВиаГра София Тарасова.
Вместе артисты исполнили песню "Притяженья больше нет" - хит, впервые исполненный Меладзе вместе с ВиаГрой (в составе Мейхер/ Седокова/ Брежнева) в 2005 году. Фрагменты выступления появились на странице Тарасовой в Instagram.
Примечательно, но позже к ним на сцену вышел и музыкальный продюсер Константин Меладзе, которого зал встретил овациями. Такой совместный перфоманс лишь подлил масла в огонь касательно слухов про его роман с Тарасовой.
Некоторые зрители стали утверждать, что при появлении Меладзе-старшего рядом с 22-летней певицей, воздух буквально наэлектризовался от романтического напряжения между ними. Другие - наоборот, разочарованно подчеркнули, что между Софией и Константином "притяжением" и не пахнет.
Меладзе и Тарасовой стали приписывать роман после того, как они вместе выпустили романтическую песню "Почему я?". Позже певица Вера Брежнева, бывшая жена музыкального продюсера, подтвердила развод с ним. Поговаривают, что последний гвоздь в гроб их брака вбила именно Тарасова, дескать Константин разглядел в Софии перспективный проект, а позже профессиональный азарт перерос в романтические отношения.
Тарасова отношения с Константином Меладзе отрицает.
Ранее стало известно, что у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в рф. По документам, которые публикуют росСМИ, музыкальный продюсер хоть и был успешен в стране-оккупанте, от украинского гражданства не отказался.
Также VERA (Вера Брежнева) дала редкий публичный комментарий относительно ее отношений с Константином Меладзе. Она высказалась о причинах развода.
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