"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

Мишель Андраде впервые поплавала в Карибском море / instagram.com/mishvirmish/

Подопечная Потапа, украинская певица Мишель Андраде решила отправиться на отдых на Карибские острова. Там исполнительница неожиданно поплавала со свиньями. Артистка обещает, что такой отдых она никогда не забудет.

В своем Instagram-аккаунте девушка, которая недавно стала еще и телеведущей программы Орел и Решка, рассказала, что окунуться в Карибское море ей удалось впервые. Причем поплавать Мишель пришлось с необычными животными – со свинками. Такое приключение она обещает запомнить на всю жизнь.

"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с ракушками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь", - подчеркнула Андраде.

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Напомним, в июле Мишель Андраде, которая ранее призналась, что не готова сниматься в обнаженных фотосессиях, опубликовала свои фото в купальнике. На фотоснимках девушка показала стройную фигуру.

После приезда с отдыха Андраде показала новую пикантную фотосессию, на которой продемонстрировала свои стройные ноги и бедра.

К слову, певица Мишель Андраде также призналась, сколько она получает за концерты. Как оказалось, продюсерский центр Потапа Mozgi Entertainment платит артистам по 10% от гонораров. Однако, по ее же словам, суммы могут отличаться.