"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

Певица Мишель Андраде по-настоящему удивила своих поклонников необычным отдыхом.
Подопечная Потапа, украинская певица Мишель Андраде решила отправиться на отдых на Карибские острова. Там исполнительница неожиданно поплавала со свиньями. Артистка обещает, что такой отдых она никогда не забудет.
В своем Instagram-аккаунте девушка, которая недавно стала еще и телеведущей программы Орел и Решка, рассказала, что окунуться в Карибское море ей удалось впервые. Причем поплавать Мишель пришлось с необычными животными – со свинками. Такое приключение она обещает запомнить на всю жизнь.
"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с ракушками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь", - подчеркнула Андраде.
Напомним, в июле Мишель Андраде, которая ранее призналась, что не готова сниматься в обнаженных фотосессиях, опубликовала свои фото в купальнике. На фотоснимках девушка показала стройную фигуру.
После приезда с отдыха Андраде показала новую пикантную фотосессию, на которой продемонстрировала свои стройные ноги и бедра.
К слову, певица Мишель Андраде также призналась, сколько она получает за концерты. Как оказалось, продюсерский центр Потапа Mozgi Entertainment платит артистам по 10% от гонораров. Однако, по ее же словам, суммы могут отличаться.