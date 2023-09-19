Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

Таисия Повалий скрывала, почему на самом деле так торопилась вывезти Нину Даниловну на территорию страны-агрессора.

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Таисия Повалий лечила маму от нервного срыва из-за ракетной атаки РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Про честь и совесть певицы Таисии Повалий разговаривать тщетно - некогда украинская девушка из глубинки, которую знаменитой сделала украинская же сцена, теперь пресмыкается перед путинским кровавым режимом и лижет пятки пропагандистам за смешные гонорары в рублях.

На момент начала полномасштабной войны мама запроданки жила в Украине. Певица шантажом выманила ее к себе в москву - пригрозила, что не приедет к маме на похороны, если та погибнет под обстрелами. Такова была версия самой Повалий, которая хвасталась, что весной 2022 года Нина Даниловна перебралась к ней.

Поэт-песенник и ведущий Петр Мага, который многие годы дружил с Повалий, рассказал, почему на самом деле мама артистки оказалась в Москве. В интервью для Rostyslove Production он признался, что Нина Даниловна имеет психические расстройства, которые обострились в начале полномасштабной войны, так как недалеко от ее дома под Киевом прилетел снаряд оккупантов. Певица была вынуждена эвакуировать мать, чтобы затем она смогла пройти лечение у психиатра.

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"Ее мама имеет психическое заболевание. Она была здесь под обстрелами, ее вывозили как-то через Беларусь. У ее мамы влупило рядом с домом, в феврале или в марте 2022 года. У мамы произошли проблемы с головой из-за этого. Они вывозили ее, не знаю, какими путями. Но она жила здесь. У нее произошел какой-то нервный срыв, скорее всего, потому что они возили ее к психиатру", - утверждает Мага.

Возможно ли, что слабая психика передалась Таисии Повалий от матери по наследству, и поэтому она променяла свою душу на местечковые концерты в российской глубинке, остается неизвестным.

Ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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