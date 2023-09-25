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Я задыхаюсь: Дантес испугал своих поклонников

Алена Кюпели
25 сентября 2023, 12:51 обновлено 25 сентября, 12:51
Владимир Дантес
Владимир Дантес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский артист и певец Владимир Дантес не на шутку перепугал своих поклонников.

На своей странице в İnstagram, он появился в сториз, где сообщил, что у него большие проблемы со здоровьем и он не можети продолжать выступать.

"После невероятного и безумного первого концерта в туре я вынужден изменить некоторые даты тура. Извините. Я слишком поверил в свои силы и свое здоровье. После последних съемок моей новой программы "Дом Культуры", в Херсонской и Николаевской областях, я сильно заболел. Вместо того, чтобы лечиться, продолжил сниматься, затем съемки в шоу "Я люблю Украину", параллельно репетиции спектакля (новый проект) во "Дворце Украина", чем только усложнил свое состояние", - рассказал Дантес.

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Оказалось, что Дантес сильно кашляет и у него серьезные проблемы с легкими. "После съемок "Дома культуры" – нового проекта с которым мы ездили по деоккупированным территориям, когда мы были в Херсонской, Николаевской области, со мной произошло что-то очень ужасное, с моими легкими, бронхами, что я до сих пор кашляю. При чем не то, что кашляю, я задыхаюсь", - добавил Дантес.

Напомним, ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес вместе с ресторатором и бизнесвумен Дашей Кацуриной решили не только потешить любопытство поклонников, но и извлечь для этого пользу для наших защитников.

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