"Я в ожидании страшного ядерного удара по Киеву": дерзкий Арестович потроллил Путина

Арестович умеет успокоить/ УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, а также главное успокоительное страны, опубликовал новый пост в социальной сети Instagram, в котором потроллил опасения насчет 9-го мая.

В частности, сообщалось, что путин, который напал на Украину и совершает геноцид украинского народа, объявит всероссийскую мобилизацию и войну в Украине. Также многие опасались, что обезумевший диктатор нанесет ядерный удар по Киеву или другим украинским городам.

"Я, в ожидании страшного ядерного удара по Киеву и Львову в районе секретного бункера на Лысой горе", - подписал Арестович свое фото в светлой рубашке на фоне города и гор.

"Скажите, пожалуйста, можно уже позавтракать или ещё будет полная мобилизация в РФ?" - спрашивает вальяжный советник президента.

Напомним, ранее Алексей Арестович назвал ключевую фразу в речи российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве 9 мая 2022 года. По мнению Арестовича, ключевой фразой Путина стали слова "не допустить глобальную войну".