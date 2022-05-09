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"Я в ожидании страшного ядерного удара по Киеву": дерзкий Арестович потроллил Путина

9 мая 2022, 17:06

Алексей Арестович в своем стиле успокаивает украинцев.

Арестович
Арестович умеет успокоить/ УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, а также главное успокоительное страны, опубликовал новый пост в социальной сети Instagram, в котором потроллил опасения насчет 9-го мая.

В частности, сообщалось, что путин, который напал на Украину и совершает геноцид украинского народа, объявит всероссийскую мобилизацию и войну в Украине. Также многие опасались, что обезумевший диктатор нанесет ядерный удар по Киеву или другим украинским городам.

"Я, в ожидании страшного ядерного удара по Киеву и Львову в районе секретного бункера на Лысой горе", - подписал Арестович свое фото в светлой рубашке на фоне города и гор.

"Скажите, пожалуйста, можно уже позавтракать или ещё будет полная мобилизация в РФ?" - спрашивает вальяжный советник президента.

Напомним, ранее Алексей Арестович назвал ключевую фразу в речи российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве 9 мая 2022 года. По мнению Арестовича, ключевой фразой Путина стали слова "не допустить глобальную войну".

viber
Алексей Арестович
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