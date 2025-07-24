"Всегда хочу извиниться": Валерий Залужный оставил для жены-именинницы трогательное послание

Вкратце:
- У Елены Залужной сегодня День рождения
- Валерий Залужный поздравил избранницу с праздником
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня отмечает особенный праздник - День рождения жены Елены. Ради нее политик без смущения демонстрирует свою романтичную натуру.
На своей странице в Facebook Залужный опубликовал коллаж из фотографий с возлюбленной, и трогательное послание. В нем он поблагодарил Елену за безусловную поддержку, которая преобразила его жизнь, и счастье, которое ему подарили годы, проведенные вместе.
"Чем взрослее я становлюсь, каждый год именно в этот день, прежде всего, стараюсь дать оценку себе. Насколько я был именно тем, кем ты меня представляешь? И понимаю ли я, что ты сегодня чувствуешь? Как все это переживаешь? И если с первым я могу быть честен, то со вторым точно понимаю, что все это именно из-за меня. Я понимаю, какая тяжелая ноша на твоих хрупких плечах. Поэтому всегда хочу извиниться и пообещать что-то другое. Но ты не хочешь этого. Потому что уже сделала свой выбор - посвятила свою жизнь мне. Благодаря тебе я стал тем, кто я есть. Я стал частью тебя. Бесконечно счастлив, что ты у меня есть. С Днем Рождения, Любимая", - пишет посол.
В комментариях Елену Залужную благодарят за ковку и закалку Железного генерала (прозвище Валерия Залужного, когда он занимал пост главнокомандующего ВСУ - прим. редактора), и желают ей всяческих благ.
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О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.
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