УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Врачи увидели "черную массу" на МРТ: в семье у Рианны случилась трагедия

Алена Кюпели
2 сентября 2023, 15:52 обновлено 2 сентября, 15:58
8
В семье у Рианны случилось горе - умерла ее близкая двоюродная сестра.
Рианна и ASAP Rocky с сыном
Рианна и ASAP Rocky с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн внезапно скончалась в возрасте 28 лет, всего через шесть лет после того, был убит ее брат Тавон.

По информации The Daily Mail, любимая родственница суперзвезды, у которой было более 55 000 подписчиков в Instagram, трагически потеряла сестру-близняшку, когда им было всего 14 лет.

В понедельник близкие Аллейн заполнили приходскую церковь Святого Георгия на Барбадосе, чтобы оплакать ее смерть.По данным Loop Barbados News, во время службы по случаю возвращения на родину прозвучала мощная баллада Рианны Lift Me Up.

видео дня

Во время панегирика приемная мать Танеллы, Джули-Энн Брайан, вспомнила Танеллу как женщину, которая "прожила жизнь благодарности с возмутительным отношением, приправленную большой уверенностью". Причина смерти пока не известна, но ее мама сказала, что врачи увидели "черную массу" после компьютерной томографии, сделанной перед ее смертью.

Напомним, ранее стало известно о том, что бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью. Сообщается, что Рианна родила второго ребенка от своего 34-летнего партнера A$AP Rocky. 35-летняя певица родила сына 3 августа в Лос-Анджелесе. И издание добавило, что, хотя они еще не знают имени ее ребенка, они знают, что имя начинается с буквы "Р".

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Рианна
Реклама

Главное за день

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

14:55 Синоптик
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

14:54 Украина
Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

14:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:52

Врачи увидели "черную массу" на МРТ: в семье у Рианны случилась трагедия

15:12

В Грузии фанатке запретили развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons: группа молчит

14:55

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

14:54

Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

14:12

Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:07

"Будем двигаться, как ракеты": в ВСУ рассказали, что будет после прорыва укреплений врага - NYT

14:07

Скрытая опасность в автомобиле, которая может сильно навредить вашему питомцу

13:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти 24 среди моря перевернутых чисел за 5 секунд

12:56

Путинистка Королева опозорилась в Кремле в безвкусном наряде Барби от сына Киркорова

Реклама
12:48

"Отключать свет будут по максимуму": эксперт рассказал о последствиях ударов РФ зимой

12:24

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

12:14

Собчак вызверилась на российского актера, который "сорвал" гастроли Ленкома

12:13

Незаменимый элемент организма: польза магния, о которой вы не знали

12:05

Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму

11:56

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

11:55

Ему было 40 лет: в России скончался молодой актер

11:44

Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женахВидео

10:56

"Единственный пахан": Подоляк объяснил, зачем Путин приехал в регион, где погиб ПригожинВидео

10:51

Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

10:05

Гороскоп на завтра 3 сентября 2023: Тельцам - много удачи, Дев завалит деньгами

Реклама
10:00

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

09:58

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:37

Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?мнение

09:03

Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

08:48

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:18

Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

07:47

В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

06:22

Аннигиляция российской стратегической авиациимнение

05:30

Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

03:30

РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

02:20

Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

01:30

Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

23:29

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

22:59

Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

22:41

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

22:34

Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

22:22

В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

22:09

У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

Реклама
21:58

Мокрый и подтянутый Галкин перепел песню Ротару про лето

21:53

РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

21:16

Оккупанты не спрячутся: в ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием

20:57

В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

20:14

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа: в Белом доме назвали направление

19:49

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемыВидео

19:15

Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

19:10

Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилосьмнение

18:48

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

18:30

Журналисты составили рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области актуально

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять