Врачи увидели "черную массу" на МРТ: в семье у Рианны случилась трагедия

В семье у Рианны случилось горе - умерла ее близкая двоюродная сестра.

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Рианна и ASAP Rocky с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн внезапно скончалась в возрасте 28 лет, всего через шесть лет после того, был убит ее брат Тавон.

По информации The Daily Mail, любимая родственница суперзвезды, у которой было более 55 000 подписчиков в Instagram, трагически потеряла сестру-близняшку, когда им было всего 14 лет.

В понедельник близкие Аллейн заполнили приходскую церковь Святого Георгия на Барбадосе, чтобы оплакать ее смерть.По данным Loop Barbados News, во время службы по случаю возвращения на родину прозвучала мощная баллада Рианны Lift Me Up.

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Во время панегирика приемная мать Танеллы, Джули-Энн Брайан, вспомнила Танеллу как женщину, которая "прожила жизнь благодарности с возмутительным отношением, приправленную большой уверенностью". Причина смерти пока не известна, но ее мама сказала, что врачи увидели "черную массу" после компьютерной томографии, сделанной перед ее смертью.

Напомним, ранее стало известно о том, что бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью. Сообщается, что Рианна родила второго ребенка от своего 34-летнего партнера A$AP Rocky. 35-летняя певица родила сына 3 августа в Лос-Анджелесе. И издание добавило, что, хотя они еще не знают имени ее ребенка, они знают, что имя начинается с буквы "Р".

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

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